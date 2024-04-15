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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a konuk olduğu maçtan 95-91 mağlup ayrıldı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, sahadan 95-91'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maça 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin ilk 5 dakikasını 9-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Türk Telekom, periyodun bitimine 3 dakika kala maçta ilk kez öne geçmesine rağmen (12-11), bu avantajını koruyamadı. İlk periyot 20-20 eşitlikle geçildi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-22 öne geçti. Türk Telekom, 15. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) çıkarmasına rağmen, toparlanan Fenerbahçe Beko, farkı 2 sayıya (44-42) kadar indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, 25. dakika Türk Telekom'un 57-52 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra boyalı alanda rakibine katı savunma uygulamaya devam eden Türk Telekom, üçüncü çeyreği 70-61 üstün tamamladı.

Final periyodunda rakibine sert savunma yapmaya devam eden Türk Telekom, yüzdeli şutlarıyla mücadelenin bitimine 6 dakika kala farkı 14 sayıya (80-66) çıkardı. Fenerbahçe Beko, müsabakanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala farkı 4 sayıya (87-83) indirse de hata yapmayan Türk Telekom, mücadeleyi 95-91 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Yılmaz

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 8, Wallace 22, Okben Ulubay 16, Jones 7, Troy Selim Şav 2, Boran Güler 4, Palmer 21, Brown 15, Mehmet Yağmur

Fenerbahçe Beko: Madar 20, Tarık Biberovic 23, Melih Mahmutoğlu 5, Sestina 10, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Papagiannis 18, Pierre 6, Guduric 7

1. Periyot: 20-20

Devre: 44-42

3. Periyot: 70-61

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