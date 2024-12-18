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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu.

18 Aralık 2024 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Barcelona, 9'uncu galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 6'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 25 sayı kaydeden Kevin Punter oldu.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Rain Peerandi, Steve Bittner

BARCELONA: Punter 25, Anderson 18, Sarr, Vesely 2, Brizuela 11, Satoransky 5, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parker 15, Parra 4

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 4, Mert Ekşioğlu, Hall 9, Guduric 3, Colson 15, Birch 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

DEVRE: 44-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-53

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