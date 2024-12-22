Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 82-70 kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna'nın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı.

Fenerbahçe Beko, savunmada Melli'yle etkili olurken, hücumda da Melih Mahmutoğlu ve Hall'un sayılarıyla televizyon molasına 14-8'lik üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertli ekip, mola dönüşünde Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 8-17.

Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji'nde Smith ve Cavanaugh, Fenerbahçe Beko'da da Sertaç Şanlı ve Mays'in sayıları skoru 30-23 yaptı.

Televizyon molasının ardından Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle fark 10 sayıya çıktı: 25-35. Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Smith'in sayılarıyla skoru 35-29'a getirirken üst üste 2 hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko, molaya gitti.

Guduric'in 3 sayılık basketinin ardından teknik faul ve pota altından üst üste 6 sayı üreten sarı-lacivertliler, farkı da 12 sayıya çıkardı: 29-41.

Bouteille ve Odiesa'nin basketlerine Guduric'in turnikesiyle cevap veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-34 üstün gitti.

İkinci devreye iki takım da top kayıplarıyla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü, isabetsiz atışlar ve hücum faullerle geçilirken her iki ekip de skor üretemedi.

Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille'in 7 sayısına, Fenerbahçe Beko Melli ve Sertaç Şanlı'yla cevap verirken, çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 50-41'lik üstünlüğüyle geçildi.

Kalan sürede Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili görüntü çizerken son bölüme de 63-49 önde girdi.

Son periyoda Bahçeşehir Koleji pota altı sayılarıyla başlarken Fenerbahçe Beko ise üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 21'e çıkardı: 53-74.

Maçın kalanında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius rotasyona giderken, Bahçeşehir Koleji de bu süreçte farkı eritmeye çalıştı. Müsabaka, sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle sonuçlandı: 70-82.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. maçında 10. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji de 5. kez kaybetti.