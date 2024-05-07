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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. ve son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşılaşacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. ve son maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'nde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler çeyrek final etabının ilk maçında rakibini deplasmanda 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci iç saha maçını 93-88 kazanan Monaco, durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ilkinden 89-78 galip gelerek play-off çeyrek final etabında 2-1 öne geçerken, diğer mücadele ise Fransa temsilcisinin 65-62 üstünlüğüyle tamamladı ve seride durum 2-2'e geldi.

Yarın oynanacak çeyrek final etabının 5. ve son maçını kazanan ekip, adını 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

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