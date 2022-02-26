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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu geçemedi

THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda konuk olduğu Monaco'ya 92-78 yenildi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:28
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımına 92-78 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 14. kez salondan galibiyetle ayrıldı.

SALON: Gaston Medecin

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

MONACO: Thomas 14, James 10, Motiejunas 18, Ouattara 2, Westermann 8, Diallo 24, Hall 6, Lee 2, Andusic, Motum 8

FENERBAHÇE BEKO: Pierre 10, Booker 5, İsmet Akpınar 8, Guduric 18, Floyd, Barthel 10, De Colo 19, Şehmus Hazer 6, Polonara 2, Starks

1. PERİYOT: 19-20

DEVRE: 55-33

3. PERİYOT: 75-55

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