Fenerbahçe Beko deplasmandan istediğini alamadı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 92-79 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.

İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında yarın Real Madrid'e konuk olacak.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues

Fenerbahçe Beko: Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-35

3. Periyot: 76-56

5 Fauller çıkan: 38.41 Sako (Valencia Basket)