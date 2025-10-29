İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9791
  • EURO
    48,9511
  • ALTIN
    5311.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko deplasmandan istediğini alamadı
Spor

Fenerbahçe Beko deplasmandan istediğini alamadı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'in konuğu oldu. Roig Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Valencia Basket 92-77 kazandı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmandan istediğini alamadı
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 92-79 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.

İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında yarın Real Madrid'e konuk olacak.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues

Fenerbahçe Beko: Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-35

3. Periyot: 76-56

5 Fauller çıkan: 38.41 Sako (Valencia Basket)

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.