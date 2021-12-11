Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray Nef'i 86-76 ile geçti

11 Aralık 2021 Cumartesi 22:37 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:37

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i 86-76 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble ile sayı bulurken, Fenerbahçe Beko rakibine Melih Mahmutoğlu ve Booker ile karşılık verdi ve ilk periyodu 24-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümleri de karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Melih Mahmutoğlu'nun etkili performansıyla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 42-35 üstün geçti.

Maçın ikinci yarısına 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 12 sayıya (35-47) çıkardı. Periyodun ortalarında Dee Bost'un kaydettiği üç sayılık basketle toparlanan Galatasaray Nef, Purcell'in de verdiği önemli katkıyla 12-0'lık seri yakaladı ve 30. dakikanın başında 54-52 öne geçti. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun son saniyedeki basketiyle final çeyreğine de 55-54 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Galatasaray Nef, Purcell'in pota altındaki başarılı mücadelesiyle 32. dakikada 7 sayılık (63-56) fark yakaladı. Tecrübeli oyuncuları De Colo ve Vesely ile oyuna tekrar ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, biteme 1 dakika 31 saniye kala 77-70 öne geçti. Kalan sürede de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, salondan 86-76 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, salonu büyük oranda doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Mbaye Diagne, Ömer Bayram, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Alparslan Öztürk ve İsmail Çipe de maçı salonda takip etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yılman, Kaan Büyükçil

GALATASARAY NEF: Dee Bost 19, Trimble 12, Purcell 19, Ege Arar 6, Blackshear 2, Kravish 4, Okben Ulubay 6, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel 2, Emir Sadık Kabaca 6

FENERBAHÇE BEKO: Henry 1, Melih Mahmutoğlu 22, Pierre 13, Booker 12, Vesely 14, De Colo 19, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Ahmet Düverioğlu 1, Tarık Biberoviç

1. PERİYOT: 20-24

DEVRE: 35-42

3. PERİYOT: 54-55

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 26.34 Kravish, 39.03 Blackshear (Galatasaray Nef), 39.00 Booker (Fenerbahçe Beko)