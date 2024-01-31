Fenerbahçe Beko doludizgin ilerliyor!

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısında 12 sayı farka kadar geri düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 83-73 kazandı.

Sarunas Jasikevicius yönetiminde EuroLeague'deki ilk deplasman yenilgisini 19 Ocak'taki dış saha maçında Zalgiris Kaunas'a karşı alan Fenerbahçe Beko, Lyon deplasmanında ASVEL'i mağlup etmeyi başardı ve 24 maç sonunda 15 galibiyete ulaştı. Son 4 maçta 3. kez mağlup olan LDLC ASVEL ise 25 maç sonunda 5 galibiyette kaldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde denge varken fark 2 sayının üzerine çıkmamıştı. 4:35 kala Georgios Papagiannis'in basketiyle Fenerbahçe Beko, 8-11 önde olan taraftı. Temsilcimizin skor üretmekte zorlandığı bölümde Mike Scott ile etkili olan ev sahibi, 1:41 kala 14-11'lik üstünlüğü yakaladı. Johnathan Motley'nin sayıları ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe, 48 saniye kala 14-16 ile yeniden öne geçti.

Mike Scott ve Paris Lee'nin isabetleri sonucunda ASVEL, ilk periyodu 18-16 üstün tamamladı.

İlk periyot sonucu: LDLC ASVEL 18-16 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğin başında Mike Scott ve Johnathan Motley'nin karşılıklı isabetleri ile 9:10 kala skor 20-18'di. Sonrasında David Lighty ve Mike Scott ile etkinliğini sürdüren ASVEL, 6:49 kala skoru 27-18 yaptı. Amine Noua ve Marko Guduric'in serbest atış çizgisinden isabetleri ile 5:56 kala skor 27-22'ye geldi. Mike Scott'ın devam eden etkinliği ile 5:04 kala fark çift hanelere çıktı: 32-22. Temsilcimizin farkı azaltma çabalarına rağmen Mike Scott ile skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 3:05 kala Paris Lee'nin üçlüğü ile de skoru 39-27 yaptı. Georgios Papagiannis ve Deshaun Thomas'ın karşılıklı basketleri aradaki farkı korudu ve 2:08 kala 41-29 ev sahibinin üstünlüğü vardı. 1:55 kala Scottie Wilbekin ile üçlüğü bulan Fenerbahçe karşısında LDLC ASVEL, 1:36 kala Paris Lee ile bir serbest atış isabeti sağladı: 42-32. Çeyreğin kalan bölümünde Johnathan Motley ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 3 saniye kala da Scottie Wilbekin'den gelen üçlükle devreyi 42-39 noktaladı.

İlk yarı sonucu: LDLC ASVEL 42-39 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyreğin başında yine Scottie Wilbekin'in üçlüğü ile skoru eşitleyen Fenerbahçe Beko, 8:54 kala da Johnathan Motley'nin basketiyle 42-44 öne geçti. Karşılıklı basketler sonrası 7:55 kala Edwin Jackson'ın iki sayılık isabetiyle 46-46'lık eşitlik vardı. Nick Calathes ve Amine Noua'nın sayıları sonrası 6:53 kala Fenerbahçe Beko, 46-50'lik üstünlüğü yakaladı. Youssapha Fall'un serbest atış çizgisinden isabetine 4:48 kala Scottie Wilbekin'in üçlükle cevap vermesi durumu 47-53 yaptı. Paris Lee'nin serbest atış çizgisinden isabetlerine bu kez Sertaç Şanlı'nın üçlüğü ile karşılık veren temsilcimiz, 3:32 kala Johnathan Motley'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetle de skoru 49-57'ye getirdi. Mike Scott'ın sayıları sonrası 2:20 kala Scottie Wilbekin'in isabeti 52-62 ile farkı çift hanelere çıkardı.

Devamında farkı 11 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, 33 saniye kala David Lighty'nin iki sayılık isabetine Johnathan Motley'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle karşılık vererek üçüncü çeyreği 56-67 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: LDLC ASVEL 56-67 Fenerbahçe Beko

Maç sonucu: LDLC ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko