Fenerbahçe Beko, Ergin Atamanlı Panathinaikos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.

24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos AKTOR ise 5. sırada bulunuyor.

Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi, ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.

İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı.

NE DEDİLER?

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Panathinaikos'un galibiyete gerçekten ihtiyacı var, bu yüzden sahaya büyük bir güçle çıkacaklar. OAKA da onları ateşlemeye çalışacak. Bu yüzden öncelikle onların yoğunluğuna ayak uydurmalı, ardından da savunmada bize karşı uygulayacakları sistemi anlamalı, iyi hücumlar hazırlamalı ve rakibimize nasıl üstünlük sağlayabileceğimizi çözmeliyiz. Ayrıca savunma konusunda yetenekli gardlarının bu alanda rakiplere büyük zorluk çıkardığını biliyoruz. Bunun yanı sıra rakibimizin kısaları, hücumda bire birler ve ikili oyunlar üzerinden yaratıcılıklarını gösteriyorlar."

Devon Hall, Fenerbahçe: "Zorlu bir atmosfere gidiyoruz. Panathinaikos çok iyi bir takım. Bu yüzden kararlı olmalı, planımıza ve kurallarımıza sadık kalmalıyız. Bugün bunların üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Ergin Ataman: "Sloukas'ın durumu iyi. Takımın geri kalanıyla birlikte antrenman yaptı ve Fenerbahçe maçı için hazır olacak. Kostas Antetokounmpo takımda olmayacak, onu dışarıda bıraktım. Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis gibi harika oyuncusu var, Marko Guduric mükemmel oynuyor, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Son birkaç haftadır aldıkları sonuçlarla özgüven kazandılar. Kızılyıldız'ı 20 bin taraftarın önünde yendiler, Olympiakos'u kendi sahalarında yendiler. Çok iyi bir takımlar."