İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Euroleague'de seriyi 3 maça çıkardı
Spor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de seriyi 3 maça çıkardı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i 77-73 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de seriyi 3 maça çıkardı
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i 77-73 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

THY Euroleague'de ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk yarısını 36-33 geride kapattığı maçı 77-73 kazanarak Fransa'dan galibiyetle döndü. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Marko Guduric 12, Bonzie Colson 10 sayıyla katkı sağladı.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu sonuçla Euroleague'de 8. haftayı 6 galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Asvel müsabakası ile birlikte Maccabi ve Partizan galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkardı. Öte yandan bu sezon dış sahada oynadığı A. Efes, ALBA Berlin ve ASVEL müsabakalarını da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ligin 9. haftasında 12 Kasım Salı günü Alman takımı Bayern Münih'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.