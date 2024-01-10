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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i ağırlayacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Çift maç haftasında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 91-76 mağlup ederek 12. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Beko Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un, takımın başına geçmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Yaptığı 20 maçta 12 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertli takım, play-off hattında yer alıyor.

Son olarak sahasında Real Madrid'e 92-71 kaybeden Bayern Münih ise geride kalan 20 haftada 8 galibiyet alırken, 12 kez kaybetti.

İki ekibin Almanya'da oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko rakibine 76-67 üstünlük sağlamıştı.

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