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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Darüşşafaka'yı yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Darüşşafaka'yı 95-82 mağlup etti.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde Darüşşafaka'yı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 95-82 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 10, Metecan Birsen 10, Hayes-Davis 14, Guduric 11, Booker 6, Motley 5, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 8, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 15

DARÜŞŞAFAKA: Starks 7, Ercan Osmani 2, Yeboah 7, Doğuş Özdemir 16, White 11, Olaseni 2, Eray Büyükcangaz 3, Can Korkmaz 21, McCullough 4, Canberk Kuş 4, Hakan Sayılı 5, Kılıçaraslan Şenkahya

1. PERİYOT: 31-11

DEVRE: 50-33

3. PERİYOT: 73-48

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 32.03 Ercan Osmani (Darüşşafaka), 37.29 Samet Geyik, 38.35 Booker (Fenerbahçe Beko)

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