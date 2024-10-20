İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2823
  • EURO
    37,3518
  • ALTIN
    2999.46
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Beko evinde farka gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor'u 95-78 mağlup etti.

20 Ekim 2024 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde farka gitti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, sahadan 95-78 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon 3'te 3 yaptı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes 10, Biberovic 18, Colson 10, Birch 7, Metecan Birsen 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 13, Zagars 11

Bursaspor: Brown 19, Michineau 5, Grantham 6, Sarper David Mutaf 13, Gavrilovic 3, Pipes 6, Ömer Utku Al 2, Sharma 18, Mehmet Atalan, Berkay Candan 6

1. periyot: 25-19

Devre: 43-34

3. periyot: 70-50

Beş faulle çıkan: 35.32 Ömer Utku Al (Bursaspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.