Fenerbahçe Beko evinde kayıp

THY Euroleague'in 12. maç haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Milano'yu ağırladı.

İtalyan temsilcisi mücadeleden 91-85 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu mağlubiyetle 3. yenilgisini yaşadı. Milano ise 6. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da Baldwin 19 sayı, Zagars 16 sayı, Tarık Biberovic ise 15 sayı 4 ribaundla oynadı. Konuk takımda Mirotic 29 sayı, 9 ribaund, LeDay 19 sayı 4 asist, Dimitrijevic ise 15 sayı 4 asist 2 ribaundla oynadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic, Luka Kardum (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 16, Baldwin 19, Colson 9, Hayes-Davis 6, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8

EA7 Emporio Armani Milan: Mannion, Shields 9, LeDay 19, Ricci 4, Mirotic 29, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie

1. Periyot: 19-24

Devre: 37-41

3. Periyot: 63-66