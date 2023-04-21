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Spor

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 mağlup etti.

AA21 Nisan 2023 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel

FENERBAHÇE BEKO: Motley 17, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic, Pierre 10, Jekiri, Dorsey 5

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu, Harrison 12, Rogkavopoulos 9, Altan Erol, Rathan 21, Gielo 4, Ayberk Olmaz 6, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 8

1. PERİYOT: 18-18

DEVRE: 31-38

3. PERİYOT: 50-58

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.26 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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