Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 yendi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel
FENERBAHÇE BEKO: Motley 17, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic, Pierre 10, Jekiri, Dorsey 5
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu, Harrison 12, Rogkavopoulos 9, Altan Erol, Rathan 21, Gielo 4, Ayberk Olmaz 6, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 8
1. PERİYOT: 18-18
DEVRE: 31-38
3. PERİYOT: 50-58
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.26 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)