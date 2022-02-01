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Spor

Fenerbahçe Beko evinde LDLC ASVEL'i 85-76 ile geçti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 24. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 85-76 mağlup etti.

1 Şubat 2022 Salı 23:27 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 23:27
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THY Euroleague 24'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 85-76 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 47-41 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ve Devin Booker 16 sayı kaydetti. Deplasman ekibinde ise 23 sayıyla oynayan Elie Okobo karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 25'inci haftasında 3 Şubat Perşembe günü Olimpia Milano'ya konuk olacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Damir Javor, Uros Nikolic, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Şehmus Hazer 6, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Kahudi 14, Osetkowski 3, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Antetokounmpo 10, Strazel 1, Lacombe 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

İLK YARI: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

5 FAUL: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)

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