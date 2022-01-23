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Spor

Fenerbahçe Beko evinde rahat kazandı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 mağlup etti.

23 Ocak 2022 Pazar 23:41 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 23:41
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 yendi.

Maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 3. dakikada 8-4 üstünlük yakaladı. Şehmus'un üç sayılık basketiyle 5. dakikada 12-11 ile skoru lehine çeviren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-18 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 12. dakikada Polonara'nın basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 34-19. Maçın ilk yarısı da 45-33 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Muhammed'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya (48-44) indirmesine rağmen çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 67-53 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 84-73 kazandı.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

FENERBAHÇE BEKO: Floyd, Şehmus Hazer 13, Henry 13, Metecan Birsen 7, Booker 15, Guduric 10, Polonara 13, Melih Mahmutoğlu 6, Biberovic 3, Ahmet Duverioğlu 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 8, Dekker 18, Jones 4, Hall 6, Oğuz Savaş 8, Kartal Özmızrak 6, Solomon 10, Erkan Yılmaz 2, Muhammed Baygül 11, Berkay Candan

1. PERİYOT: 29-18

DEVRE: 45-33

3. PERİYOT: 67-53

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