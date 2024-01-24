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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek

THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

BU SEZONKİ KARNELERİ

THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Geride kalan 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor.

DEPLASMANDA FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI

İtalya'daki karşılaşmasında Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.

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