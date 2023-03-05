Fenerbahçe Beko evinde zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 yendi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan
FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç
1. PERİYOT: 26-19
DEVRE: 51-43
3. PERİYOT: 69-60