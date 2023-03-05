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Spor

Fenerbahçe Beko evinde zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde zorlanmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç

1. PERİYOT: 26-19

DEVRE: 51-43

3. PERİYOT: 69-60

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