Fenerbahçe Beko farklı galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2
1. Periyot: 16-19
Devre: 30-48
3. Periyot: 53-72