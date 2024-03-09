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Spor

Fenerbahçe Beko farklı galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 yendi.

9 Mart 2024 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko farklı galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2

1. Periyot: 16-19

Devre: 30-48

3. Periyot: 53-72

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