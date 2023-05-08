Fenerbahçe Beko, ''Final Four'' aşkına

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında 9 Mayıs Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

2-2'lik eşitliğin olduğu ve yarınki maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti.

Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe, yarın serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

GENEL GALİBİYETLERDE DE 15-15 EŞİTLİK VAR

Fenerbahçe ile Olympiakos, yarın Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önceki 30 mücadelenin 15'ini Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.