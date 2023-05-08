Fenerbahçe Beko, ''Final Four'' aşkına

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında 9 Mayıs Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
2-2'lik eşitliğin olduğu ve yarınki maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.
Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı.
Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti.
Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe, yarın serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.
Fenerbahçe ile Olympiakos, yarın Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önceki 30 mücadelenin 15'ini Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.