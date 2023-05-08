İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5111
  • EURO
    21,5496
  • ALTIN
    1270.07
  • BIST100
    4446.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, ''Final Four'' aşkına
Spor

Fenerbahçe Beko, ''Final Four'' aşkına

Fenerbahçe Beko, play-off serisi beşinci maçında deplasmanda Olympiakos'u yenip Fianl Four'a kalmak istiyor.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, ''Final Four'' aşkına
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında 9 Mayıs Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

2-2'lik eşitliğin olduğu ve yarınki maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti.

Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe, yarın serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

GENEL GALİBİYETLERDE DE 15-15 EŞİTLİK VAR

Fenerbahçe ile Olympiakos, yarın Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önceki 30 mücadelenin 15'ini Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.