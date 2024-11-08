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Spor

Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

8 Kasım 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında
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THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Maçta Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic ve Manuel Attard düdük çalacak.

FENERBAHÇE 5-2 İLE BAŞLADI

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.

JASIKEVICIUS: "ASVEL'İN ATLETİZMİ SORUN"

Sarunas Jasikevicius: Yeni bir dış saha maçına çıkıyoruz. Asvel ile deplasmanda karşılaşmak her zaman zordur. Savunmada özellikle Harrison, De Colo ve Maledon'a odaklanmalıyız. Ve elbette Asvel'in takım olarak atletizminin rakipler için her zaman sorun yaratabildiğinin farkında olmalıyız.

MELLO: "TÜM DEPLASMAN MAÇLARI ZOR"

Nicolo Melli: "EuroLeague'de tüm deplasman maçları zordur. Asvel çok iyi oynayan bir takım, dolayısıyla zor bir karşılaşma bizleri bekliyor. Evimizde iki maç kaybettik. Bu kayıpları telafi etmemiz gerekiyor. Galibiyet serimizi sürdürmeli ve yolumuza kazanarak devam etmeliyiz. Mücadeleye hazırlanmak için önümüzde kısa bir süre var. Tüm eksiklerimizi gözden geçirip hazır olmalıyız. Partizan karşılaşmasındaki enerjimizi Asvel maçına da taşıyacağımızı umuyorum."

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 12 maçın dokuzunu kazandı.

2023-24 – Normal sezon – Asvel 73-83 Fenerbahçe Beko

2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 101-86 Asvel

2022-23 – Normal sezon – Asvel 91-77 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 84-62 Asvel

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-76 Asvel

2021-22 – Normal sezon – Asvel 84-82 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Asvel 86-90 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-59 Asvel

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-64 Asvel

2019-20 – Normal sezon - Asvel 72-88 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 61-68 Asvel

2009-10 – Normal sezon - Asvel 76-78 Fenerbahçe Ülker

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