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Spor

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisinde tansiyon yükseldi! Salon boşaltıldı

Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray Nef ile karşılaştığı maçta tribünde tansiyon yükseldi. Tribünler polisler tarafından boşaltıldı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 19:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 19:49
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Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

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