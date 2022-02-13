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Spor

Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te rahat kazandı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

13 Şubat 2022 Pazar 22:51 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 22:51
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ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 86-70 yendi.

SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic

1. PERİYOT: 17-17

DEVRE: 39-36

3. PERİYOT: 51-64

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