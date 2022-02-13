Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 86-70 yendi.
SALON: Şahinbey
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz
GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle
FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic
1. PERİYOT: 17-17
DEVRE: 39-36
3. PERİYOT: 51-64