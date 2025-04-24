Fenerbahçe Beko için Final-Four'a son bir adım!

THY Euroleague Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-72 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

1. PERİYOT: 29-20

DEVRE: 61-38

3. PERİYOT: 76-57

Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.

Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.