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Spor

Fenerbahçe Beko için Final-Four'a son bir adım!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında karşılaştığı Paris Basketbol'u 89-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı lacivertliler deplasmanda oynayacağı 3. maçı kazanması durumunda adını Final-Four'a yazdıracak.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko için Final-Four'a son bir adım!
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THY Euroleague Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-72 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

1. PERİYOT: 29-20

DEVRE: 61-38

3. PERİYOT: 76-57

Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.

Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.

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