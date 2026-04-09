Fenerbahçe Beko ilk 6'yı garantiledi: Play-off bileti cebinde

EuroLeague'in 37. haftasında Valencia'nın Panathinaikos'u 102-84 mağlup etmesiyle Fenerbahçe Beko'nun ligi ilk 6'da bitirmesi kesinleşti.
Bu sonuçla sarı lacivertliler, EuroLeague'de normal sezonun bitimine bir maç kala kala play-off'u garantiledi.
Fenerbahçe Beko, 37. haftada sahasında Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçında 16 Nisan Perşembe günü deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE DOĞRUDAN PLAY OFF'TA
Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi garantiledi. Ligi ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a yükselecek.