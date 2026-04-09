10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
  • Fenerbahçe Beko ilk 6'yı garantiledi: Play-off bileti cebinde
Fenerbahçe Beko ilk 6'yı garantiledi: Play-off bileti cebinde

Valencia'nın Panathinaikos'u mağlup etmesiyle Fenerbahçe Beko'nun ilk 6'da yer alması kesinleşti.

9 Nisan 2026 Perşembe 23:53
EuroLeague'in 37. haftasında Valencia'nın Panathinaikos'u 102-84 mağlup etmesiyle Fenerbahçe Beko'nun ligi ilk 6'da bitirmesi kesinleşti.

Bu sonuçla sarı lacivertliler, EuroLeague'de normal sezonun bitimine bir maç kala kala play-off'u garantiledi.

Fenerbahçe Beko, 37. haftada sahasında Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçında 16 Nisan Perşembe günü deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE DOĞRUDAN PLAY OFF'TA

Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi garantiledi. Ligi ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a yükselecek.

