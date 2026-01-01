Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

