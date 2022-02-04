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Spor

Fenerbahçe Beko, İtalya'da 11 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yenerek 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

4 Şubat 2022 Cuma 00:57 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:57
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yendi.

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN: Delaney 11, Hall 9, Ricci 5, Tarczewski, Melli 9, Rodriguez 3, Daniels 3, Hines 6, Bentil 12, Datome 2

FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, Şehmus Hazer 5, Pierre 6, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 1, İsmet Akpınar 8, Guduric 17, Floyd 6, Polonara 8

1. PERİYOT: 12-18

DEVRE: 34-43

3. PERİYOT: 51-54

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