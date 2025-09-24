İSTANBUL 25°C / 19°C
  Fenerbahçe Beko kaldığı yerden! Derbide kupanın sahibi oldu
Spor

Fenerbahçe Beko kaldığı yerden! Derbide kupanın sahibi oldu

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko kaldığı yerden! Derbide kupanın sahibi oldu
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.

Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun 5-0'lık serisiyle başladı. Pota altında daha etkili görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli takım, ilk 5 dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Molanın ardından 3 sayılık basketle oyuna dönen Beşiktaş GAİN, farkı 7'ye indirdi: 14-7. Çeyreğin kalanında sarı-lacivertli ekip hücumdaki etkisini artırarak bu periyodu 25-13 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci periyoda Zizic'in basketiyle başlarken Fenerbahçe Beko, dış atışlardaki etkisiyle farkı daha da artırdı. Bu çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde sadece dış atışlardan sayı üreten sarı-lacivertliler; Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in üst üste 5 üçlüğüyle skoru 40-16'ya getirdi. Molanın ardından savunmada toparlanan Beşiktaş GAİN, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 14 sayıya indirdi: 40-26. Son bölümde hem Beşiktaş GAİN hem de Fenerbahçe Beko dış atışlara yönelirken, siyah-beyazlılar farkı 9 sayıya indirerek soyunma odasına gitti: 43-34.

İkinci devreye daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Üç sayı çizgisinin dışından Hall, pota altında da Jantunen'le etkili olan sarı-lacivertli takım, farkı 15 sayıya yükseltti: 55-40. Çeyreğin son bölümünde Jantunen ve Hall'ün basketlerine, Beşiktaş GAİN; Berk Uğurlu ve Vitto Brown ile yanıt verdi. Fenerbahçe Beko son periyoda 67-50 önde girdi.

Maçta son bölüm karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN, 7-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59. Jantunen'in 3 sayılık basketiyle fark yeniden 13 sayıya çıkarken, tribünlerden gelen tezahüratlar sonrasında maçta 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Hakemlerin dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko, Jantunen'in 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya yükseltti: 75-59.

Siyah-beyazlı ekip yakın mesafe, pota altı ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 75-69'a getirdi. Mücadelede son 2 dakikada Fenerbahçe Beko 6 sayı önde girdi. Hall'ün 3 sayılık basketiyle skor 80-71'e gelirken Beşiktaş GAİN molaya gitti. Molanın ardından siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Dotson'ın 3 sayılık, Lemar'ın da pota altından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 84-82. Son bölümde Fenerbahçe Beko farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 85-83 kazanarak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hall 23, Onuralp Bitim 8, Jantunen 19, Birch 2, Tarık Biberovic, Bacot 4, Melih Mahmutoğlu, Melli 4, Baldwin 20, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vitto Brown 16, Zizic 3, Dotson 25, Morgan 9, Lemar 8, Yiğit Arslan 5

1. Periyot: 25-13

Devre: 43-34

3. Periyot: 67-50

