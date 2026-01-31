İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'ya şans tanımadı
Spor

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'ya şans tanımadı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 mağlup etti.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'ya şans tanımadı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 yendi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6

1.⁠ ⁠PERİYOT: 16-19

DEVRE: 26-48

3.⁠ ⁠PERİYOT: 40-73

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.