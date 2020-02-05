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Spor

Fenerbahçe Beko kendine geldi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi.

05.02.2020  23:09 - Güncelleme: 05.02.2020  23:09

Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.

Salon: Yubileyny

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Zenit: Albicy 3, Hollins 16, Thomas 13, Trushkin 3, Zubkov 2, Ayon 16, Voronov 5, Abromaitis 10, Ponkrashov, Shevchuk

Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, Datome 11, De Colo 6, Williams 9, Vesely 11, Kalinic 3, Westermann 13, Thomas 6, Nunnally 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 32-41

3. Periyot: 50-54

5 Faulle çıkanlar: 36.13 Vesely, 37.02 Thomas (Fenerbahçe Beko)

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