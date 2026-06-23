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Spor

Fenerbahçe Beko, Khem Birch ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda forma giyen Khem Birch ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki pivot, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 13:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ayrılığını duyurdu
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Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Khem Birch ile yollar ayrıldı. Kanadalı oyuncu 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimizin ikinci Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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