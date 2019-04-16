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Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçti

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği serinin ikinci maçı, 18 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

Müsabakaya White'ın sayılarıyla başlayan Zalgiris karşısında Ahmet Düverioğlu ve Melli'yle pota altından basketler üreten Fenerbaçe Beko, 4. dakikayı 9-5 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında 8-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada farkı 4 sayıya (9-13) taşıdı. Mola dönüşü toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte pota altından Kalinic'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 28-19. Potasını iyi savunan ve rakibini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, pota altında arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı ve soyunma odasına 38-21 galip durumda gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Dış atışlardan bulduğu sayılarla Zalgiris karşısında farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 59-35 önde girdi.

Son çeyrekte Datome ve Green'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-43 galip ayrıldı.

İç sahada bileği bükülmüyor

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi koreografi yaptı.

Taraftarlar, pota arkasında sarı-lacivertli kartonlar açarken, tribünde "Together we are invincible" (Birlikte yenilmeziz) yazılı pankartı yer aldı.

Can Bartu unutulmadı

Fenerbahçe Beko oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun ve sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerinde "CAN'ımız ebediyen kalbimizdesin" yazısının yer aldığı pankart ile çıktı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

Ayşe Begüm Onbaşı'dan gösteri

Dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, müsabaka öncesi bir gösteri sergiledi.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün sergilediği gösteri, seyircilerden büyük alkış aldı.

Eski oyuncuları yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano ile Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic de izledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularına tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

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