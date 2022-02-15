Fenerbahçe Beko kupada çeyrek finale yükseldi

15 Şubat 2022 Salı 23:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 23:16

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 93-88 yenerek, yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla, yarı finale yükseldi ve Galatasaray Nef ile eşleşti.

Karşılaşmaya Cook ve Shepherd'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ karşısında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile etkili oldu ve 4. dakika 6-5 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra adeta rakibine nefes aldırmayan TOFAŞ, Simmons ve Shepheard'ın sayılarıyla 11-0'lık seri yakalayarak skoru 6. dakikada 16-6'ya getirdi. Seriyle beraber parkedeki kontrolü de eline alan Bursa temsilcisi, çeyreği 25-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar'ın pota altı ve Emre Tanışan'ın boyalı alanın dışından bulduğu sayılarla iyi başlayan TOFAŞ, 12. dakikada farkı 14'e (30-16) çıkardı. Özellikle Shepherd ile sabırlı set hücumlarının ardından bulduğu sayılarla tempoyu arttıran mavi-yeşilliler, 15. dakikada farkı 20'ye (41-21) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Guduric ve Melih Mahmutoğlu'yla hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına giderken farkı azaltmayı başarsa da ilk yarı 48-37 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte tempo biraz daha düşerken daha kontrollü oynayan ve savunmayı daha iyi yapan TOFAŞ, Shepherd ve Zubcic'in asist sayılarıyla final periyotuna 64-52 skor avantajıyla girmeyi başardı.

Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'in skor yükünü üstlendiği anlarda 34. dakikada farkı 5'e indirmeyi başardı: 69-64. Sarı-lacivertli ekibin bu dönüşüne TOFAŞ bir türlü reaksiyon veremedi ve Melih Mahmutoğlu da skor katkısında bulununca Fenerbahçe Beko 37. dakikada uzun süre sonra tekrar öne geçti: 73-74. Guduric'in bitime 2 dakika kala boyalı alandan bulduğu sayıya (73-76) TOFAŞ son dakikada Shepherd ve Berk Uğurlu'yla karşılık verince son 36 saniyeye 76-76 eşitlikle girildi. İki takımda kalan sürede sayı bulamayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Cook ile skor üreten TOFAŞ, uzatmanın 3. dakikasını 85-82 önde geçti. Rakibine Henry, Palonora ve Melih Mahmutoğlu ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala skoru lehine çevirmeyi başardı: 88-90. Bitime saniyeler kala son hücum şansını elde elen TOFAŞ, Cook'un 3 sayılık denemesinden sonuç alamayınca rakibine faul yaptı ve bu atışları Booker ile değerlendiren Fenerbahçe Beko parkeden 93-88 galip ayrıldı.

SALON:TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Zubcic 18, Shepherd 18, Berk Uğurlu 7, Simmons 8, Cook 20, Emre Tanışan 5, Ennis 4, Yiğit Arslan 2, Muhsin Yaşar 6

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 27, Henry 6, Pierre 15, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen, İsmet Akpınar, Biberoviç 9, Guduric 11, Booker 14

1. PERİYOT: 25-16

DEVRE: 48-37

3. PERİYOT: 64-52

NORMAL SÜRE: 76-76

5 FAULLE ÇIKAN: 38.49 Guduric (Fenerbahçe Beko)