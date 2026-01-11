Fenerbahçe Beko, liderliği devraldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Fenerbahçe Beko: Hall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, De Colo 13, Jantunen 5, Faruk Biberovic
Bahçeşehir Koleji: Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar
1. Periyot: 23-16
Devre: 54-24
3. Periyot: 70-43
Beş faulle çıkanlar: 31.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)