11 Ocak 2026 Pazar
Spor

Fenerbahçe Beko, liderliği devraldı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ederek liderlik koltuğuna yükseldi.

11 Ocak 2026 Pazar 20:02
Fenerbahçe Beko, liderliği devraldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, De Colo 13, Jantunen 5, Faruk Biberovic

Bahçeşehir Koleji: Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43

Beş faulle çıkanlar: 31.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)

