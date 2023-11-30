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Spor

Fenerbahçe Beko, Madrid karşısında geriden gelip kazandı!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Real Madrid karşısında geriden gelerek 100-99 kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, bu sezon Avrupa'da 6. galibiyetini almış oldu.

30 Kasım 2023 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Madrid karşısında geriden gelip kazandı!
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THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yendi.

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Real Madrid'de 31 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı.

10'da 10 yaparak İstanbul'a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı.

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