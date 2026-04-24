İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0204
  • EURO
    52,8203
  • ALTIN
    6811.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'e karşı galip geldi
Spor

Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'e karşı galip geldi

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Manisa Basket'i 82-78 mağlup etti.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'e karşı galip geldi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Basket, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 78-82 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

Manisa Basket: Stevenson 15, Johnson 13, Pereira 12, Starks 12, Smith 9, Yiğit 7, Mintz 6, Martin 4, Buğra, Yağız, Batu, Altan

Başantrenör: Serhan Kavut

Fenerbahçe Beko: Hall 18, Melli 14, Tarık Biberovic 13, Birch 11, Tucker 10, Colson 7, De Colo 4, Melih 3, Jantunen 2, Mert Emre, Onur Alp, Yiğit Hamza

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-51

3. Periyot: 60-67

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.