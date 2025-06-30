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Spor

Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in sözleşmesini 2025-26 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2021'de kulübe geri dönen Metecan Birsen, sarı-lacivertli takımla yola devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in sözleşmesini 2025-26 sezonu sonuna kadar uzattı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında;

"Altyapımızdan yetişen ve 2014 yazında ayrıldığı Fenerbahçe Ailesi'ne 2021 yılında geri dönen sporcumuz Metecan Birsen'in sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Metecan Birsen, özellikle geride kalan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off'unda gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Başarılı sporcumuz, Beşiktaş Fibabanka'ya karşı oynanan final serisindeki performansıyla TBF tarafından verilen 'En İyi Altıncı Oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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