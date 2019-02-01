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Fenerbahçe Beko Münih deplasmanında uzatmada yıkıldı

Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e ikinci uzatma devresi sonunda 90-86 mağlup oldu ve Euroleague'de 21. maçında 3. yenilgisini aldı.

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.      
 
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti. Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de
iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.      
         
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.      
         
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.    
 
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