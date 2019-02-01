Fenerbahçe Beko Münih deplasmanında uzatmada yıkıldı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e ikinci uzatma devresi sonunda 90-86 mağlup oldu ve Euroleague'de 21. maçında 3. yenilgisini aldı.
- AA
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti. Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de
iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.
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