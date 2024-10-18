Fenerbahçe Beko, NBA yıldızını kadrosuna kattı

NBA'de son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Skylar Mays, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Mays'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Transfere ilişkin ayrıca, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Skylar Mays'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

SKYLAR MAYS KİMDİR?

2020 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından 2. tur 50. sıra seçimi olarak seçilen Skylar Mays sonrasında Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formalarını giydi.

27 yaşındaki basketbolcu NBA G-League'de College Park Skyhawks, Mexico City Capitanes ve South Bay Lakers'ta oynadı. Mays, NBA'de son olarak Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.

NBA'de 105 maça çıkan Skylar Mays, 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı: