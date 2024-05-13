Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko normal sezonu 25 galibiyetle kapattı ve play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece Basketbol ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrılarak play-off dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisi ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü 18:00'de Aliağa Petkim'i konuk edecek.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Sestina 23, Guduric 15, Biberovic 13, Sertaç Şanlı 9, Papagiannis 8, Dorsey 8, Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Metecan Birsen 2, Emre Ekşioğlu

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Bruinsma 13, Franke 17, Perez 13, Reed 24, Emircan Koşut 4, Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Harun Apaydın 2, Yesukan Onar 1

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59