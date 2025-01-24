Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Basketbolda THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.
Takım İstatistikleri – Hücum (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):
Atılan Sayı: 88.0 - 80.7
2 Sayı: %57.0 - %50.1
3 Sayı: %38.9 - %38.1
Serbest atış: %76.7 - %78.9
Ribaunt: 33.3 - 35.2
Asist: 21.2 - 16.3
Top çalma: 6.8 - 5.8
Blok: 2.1 - 2.3
Takım İstatistikleri – Savunma (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):
Yenilen Sayı: 82.0 - 80.0
2 Sayı: %57.0 - %54.9
3 Sayı: %36.5 - %34.5
Serbest atış: %77.3 - %77.7
Ribaunt: 32.8 - 32.1
Asist: 19.8 - 17.3
Top çalma: 6.4 - 5.8
Blok: 1.8 - 1.8
İstatistik Liderleri (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):
Sayı: Sasha Vezenkov 20.1 - Nigel Hayes-Davis 17.7
Ribaunt: Sasha Vezenkov 6.4 - Nigel Hayes-Davis 5.1
Asist: Thomas Walkup 4.7 - Devon Hall 4.0
Top çalma: Thomas Walkup 1.1 - Nigel Hayes-Davis 1.1
Blok: Nikola Milutinov 0.6 - Sertaç Şanlı 0.5
Verimlilik: Sasha Vezenkov 24.2 - Nigel Hayes-Davis 18.8
GEÇMİŞ MAÇLAR
Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet elde etti.
2024-25 sezonunun açılış haftasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-71 kazandı. Takımımızda Wade Baldwin IV 19, Nigel Hayes-Davis 15 sayı bulurken, Olympiacos cephesinde ise Moses Wright 15, Shaq McKissic 13 sayı üretti.