İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,711
  • EURO
    37,4089
  • ALTIN
    3186.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
ABONE OL

Basketbolda THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 88.0 - 80.7

2 Sayı: %57.0 - %50.1

3 Sayı: %38.9 - %38.1

Serbest atış: %76.7 - %78.9

Ribaunt: 33.3 - 35.2

Asist: 21.2 - 16.3

Top çalma: 6.8 - 5.8

Blok: 2.1 - 2.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 82.0 - 80.0

2 Sayı: %57.0 - %54.9

3 Sayı: %36.5 - %34.5

Serbest atış: %77.3 - %77.7

Ribaunt: 32.8 - 32.1

Asist: 19.8 - 17.3

Top çalma: 6.4 - 5.8

Blok: 1.8 - 1.8

İstatistik Liderleri (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Sasha Vezenkov 20.1 - Nigel Hayes-Davis 17.7

Ribaunt: Sasha Vezenkov 6.4 - Nigel Hayes-Davis 5.1

Asist: Thomas Walkup 4.7 - Devon Hall 4.0

Top çalma: Thomas Walkup 1.1 - Nigel Hayes-Davis 1.1

Blok: Nikola Milutinov 0.6 - Sertaç Şanlı 0.5

Verimlilik: Sasha Vezenkov 24.2 - Nigel Hayes-Davis 18.8

GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet elde etti.

2024-25 sezonunun açılış haftasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-71 kazandı. Takımımızda Wade Baldwin IV 19, Nigel Hayes-Davis 15 sayı bulurken, Olympiacos cephesinde ise Moses Wright 15, Shaq McKissic 13 sayı üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.