Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Basketbolda THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 88.0 - 80.7

2 Sayı: %57.0 - %50.1

3 Sayı: %38.9 - %38.1

Serbest atış: %76.7 - %78.9

Ribaunt: 33.3 - 35.2

Asist: 21.2 - 16.3

Top çalma: 6.8 - 5.8

Blok: 2.1 - 2.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 82.0 - 80.0

2 Sayı: %57.0 - %54.9

3 Sayı: %36.5 - %34.5

Serbest atış: %77.3 - %77.7

Ribaunt: 32.8 - 32.1

Asist: 19.8 - 17.3

Top çalma: 6.4 - 5.8

Blok: 1.8 - 1.8

İstatistik Liderleri (Olympiakos - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Sasha Vezenkov 20.1 - Nigel Hayes-Davis 17.7

Ribaunt: Sasha Vezenkov 6.4 - Nigel Hayes-Davis 5.1

Asist: Thomas Walkup 4.7 - Devon Hall 4.0

Top çalma: Thomas Walkup 1.1 - Nigel Hayes-Davis 1.1

Blok: Nikola Milutinov 0.6 - Sertaç Şanlı 0.5

Verimlilik: Sasha Vezenkov 24.2 - Nigel Hayes-Davis 18.8

GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet elde etti.

2024-25 sezonunun açılış haftasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-71 kazandı. Takımımızda Wade Baldwin IV 19, Nigel Hayes-Davis 15 sayı bulurken, Olympiacos cephesinde ise Moses Wright 15, Shaq McKissic 13 sayı üretti.