Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçına hazır!

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'da basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak Telekom Center'da başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki idmana, basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli basketbolcular, antrenmanın basına açılan son bölümünde şut çalışması yaptı. Oyuncular, idmanın ardından basın mensuplarına özel röportaj verdi.
Finale çıkacak ilk takımın belli olacağı Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi, yarın saat 18.00'de başlayacak.