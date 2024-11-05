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Spor

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan milli yıldız Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı.

5 Kasım 2024 Salı 22:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'dan sürpriz bir hamle geldi.

ANLAŞMA TAMAM

Sar-Lacivertliler, NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan milli yıldız Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı.

BAYERN MÜNİH İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Fenerbahçe, oyuncuyu Bayern Münih'e kiralamak için de eşzamanlı olarak görüşmelerde bulunuyor.

BAŞKA İDDİALAR DA VARDI

Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Olimpia Milano'nun da Milli basketbolcu ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.

CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.

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