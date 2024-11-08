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Spor

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'i açıkladı

Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığı ve oyuncunun sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçireceğini açıkladı.

8 Kasım 2024 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'i açıkladı
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Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler Onuralp'in sezonu Bayern Münih'te geçireceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim (1999, 1.98, G-F) ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih'te geçirecek.

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