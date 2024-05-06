İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2887
  • EURO
    34,8072
  • ALTIN
    2409.07
  • BIST100
    10219.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi
Spor

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak müsabaka ertelendi. İşte ertelenme nedeni...

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

  • fenerbahçe beko
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi
  • onvo büyükçekmece basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.