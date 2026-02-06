İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Paris'te galip!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk olduğu Paris Basketbol'u 92-90 mağlup etmeyi başardı.

6 Şubat 2026 Cuma 01:36
Fenerbahçe Beko, Paris'te galip!
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol'u 92-90 yendi.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-lavicertliler, ligde üst üste 6, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Paris Basketbol da 18. kez mağlup oldu.

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

1. Periyot: 23-21

Devre: 45-40

3. Periyot: 68-62

