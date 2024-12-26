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Spor

Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

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