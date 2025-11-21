İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Belgrad Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak.

AA21 Kasım 2025 Cuma 08:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında
ABONE OL

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.

Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 11. RANDEVU

Fenerbahçe ile Partizan, Euroleague'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.

Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.