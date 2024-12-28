İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Partizan'da kaybetti! Kötü seri devam etti
Spor

Fenerbahçe Beko, Partizan'da kaybetti! Kötü seri devam etti

THY Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda 90-81 kaybetti. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius karşılaşmanın 4. çeyreğinde oyundan ihraç edildi.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Partizan'da kaybetti! Kötü seri devam etti
ABONE OL
EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Partizan, 8'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Partizan'da 27 sayı kaydeden Duane Washington oldu.

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

SALON: Belgrade Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak, Robert Vyklicky

PARTIZAN: Davies 6, Jones 14, Ntilikina 2, Washington 27, Koprivica 3, Nakic, Pokusevski 8, Brown 8, Mike 9, Jones 13

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 19, Hall 6, Tarık Biberovic 8, Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 14, Colson 2, Birch 5, Melli 2, Mays 5,

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.