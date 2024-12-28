Fenerbahçe Beko, Partizan'da kaybetti! Kötü seri devam etti

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.
Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.
Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.
SALON: Belgrade Arena
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak, Robert Vyklicky
PARTIZAN: Davies 6, Jones 14, Ntilikina 2, Washington 27, Koprivica 3, Nakic, Pokusevski 8, Brown 8, Mike 9, Jones 13
FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 19, Hall 6, Tarık Biberovic 8, Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 14, Colson 2, Birch 5, Melli 2, Mays 5,
1'İNCİ PERİYOT: 25-21
DEVRE: 47-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57